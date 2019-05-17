Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu: ABD, asker sayısını arttırmak için bahane arıyor

ABD'nin Irak'ta acil durumda çalışmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi talimatını değerlendiren Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu, ABD’yi Irak’a daha çok asker göndermek için bahane uydurmakla suçladı.

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu üyelerinden Kerim Uleyvi, yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin bu tür açıklamalarının amacının Irak’ta halen istikrarın sağlanmadığını gerekçe göstererek ülkeye daha fazla asker sevk etmek olduğunu belirtti.

Fetih İttifakı üyesi olan Uleyvi, "Bu gibi açıklamaların hangi amaçla yapıldığı malum. Irak’ta istikrar sağlanmış durumda ve herhangi bir güvenlik sorunu yok. ABD, Irak’ta askeri üslerini arttırmak ve daha fazla asker getirmek için çabalıyor” ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi’nin Irak Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olduğunu ve bütün emirlerini oradan aldığını ileri süren Uleyvi, “ABD’nin Haşdi Şabi güçleri hakkında söylediği bütün yalanlar bölgedeki amaçlarına hizmet etmeyi hedefliyor” dedi.