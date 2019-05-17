Rusya: El Nusra Rus Hava Kuvvetleri’nin suçlanması için İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, El Nusralı (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristler Rus Hava Kuvvetleri’nin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanması için İdlib’de bir kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, El Nusralı militanların İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını, böylece Rus Hava Kuvvetleri’nin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmasını amaçladığını açıkladı.

© Fotoğraf : Suriye Devlet Başkanlığı Esad: İdlib kimyasal saldırısı ABD'nin Suriye'ye müdahalesine kılıf

“Ateşkesi izleme merkezinin Serakib yerleşim biriminden sakinlerden edindiği bilgiye göre, militanlar zehirli kimyasal maddeler ve Rusya’nın havadan atılan mühimmatlarının parçaları ile bir provokasyona hazırlanıyor” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu bilginin doğruluğunun araştırıldığı ve başka bağımsız bir kaynak üzerinden doğrulandığı eklendi.

Bakanlığa göre, militanlar ayrıca Rus mühimmat parçalarının yanında zehirlendiği iddia edilen sivillerin bulunduğu bir mizansen videosu hazırlayıp bu videoyu sosyal medya ve Batılı basın kuruluşları aracılığıyla yaymayı planlıyor.

Teröristler son haftalarda Hama, Halep ve Lazkiye’deki saldırılarını arttırdı. Ayrıca Suriye ordusu mevzilerine yönelik de saldırı girişimlerinde bulunuyorlar. Hükümet güçleri ise saldırıları püskürtmek için teröristlerin mühimmat depoları ve diğer mevzilerini hedef alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı bu ay başında militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden Hmeymim Hava Üssü yönüne 12 füze fırlattığını açıklamıştı. Militanlar daha önce de üsse iki kez saldırıda bulunmuştu, ancak saldırılarda can veya mal kaybı yaşanmamıştı.