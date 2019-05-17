Rusya: El Nusra Rus Hava Kuvvetleri’nin suçlanması için İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, El Nusralı militanların İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını, böylece Rus Hava Kuvvetleri’nin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmasını amaçladığını açıkladı.
Bakanlığa göre, militanlar ayrıca Rus mühimmat parçalarının yanında zehirlendiği iddia edilen sivillerin bulunduğu bir mizansen videosu hazırlayıp bu videoyu sosyal medya ve Batılı basın kuruluşları aracılığıyla yaymayı planlıyor.
Teröristler son haftalarda Hama, Halep ve Lazkiye’deki saldırılarını arttırdı. Ayrıca Suriye ordusu mevzilerine yönelik de saldırı girişimlerinde bulunuyorlar. Hükümet güçleri ise saldırıları püskürtmek için teröristlerin mühimmat depoları ve diğer mevzilerini hedef alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı bu ay başında militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden Hmeymim Hava Üssü yönüne 12 füze fırlattığını açıklamıştı. Militanlar daha önce de üsse iki kez saldırıda bulunmuştu, ancak saldırılarda can veya mal kaybı yaşanmamıştı.
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