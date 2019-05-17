İran'dan bölgeye savaş gemisi gönderen ABD'ye yanıt: Kısa menzilli füzelerimiz bile vurmaya yeter

İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından Basra Körfezi'ne gönderilen savaş gemilerinin 'Kısa menzilli füzelerle bile vurulabileceğini' söyledi.

ABD ile İran arasındaki mevcut siyasi ve ekonomik gerilim, karşılıklı askeri adımların atılmasıyla birlikte yeniden artış içerisinde.

Son olarak Basra Körfezi'ne askeri gemiler gönderen ABD'ye ise İran Devrim Muhafızları'nın Parlamento İlişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mohammad Saleh Jokar tarafından cevap verildi.

'ABD SAVAŞIN MALİYETİNİ KARŞILAYAMAZ'

Fars Haber Ajansı'na konuşan Jokar, "Kısa menzilli füzelerimiz bile ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini vurmaya yeter" açıklamasında bulundu.

ABD'nin bir savaşın maliyetini karşılayamayacağını söyleyen Jokar, "ABD insan gücü ve sosyal koşullar bakımından kötü durumda" dedi.

'ABD, ELİNDE SİLAH OLDUĞU HALDE İRAN'I KONUŞMAYA ÇAĞIRIYOR'

© AFP 2019 / Alexander NEMENOV İran: ABD ve siyonist cephe, yenilginin acısını tadacak

Jokar dışında, üst düzey bir İranlı komutan da ABD Başkanı Donald Trump'ı dürüst olmamakla eleştirirken, ABD'nin İran'ı elinde bir silah olduğu halde 'konuşmaya' çağırdığını söyleyemişti.

Mehr'in haberine göre İran Silahlı Kuvvetleri üst düzey yetkilisi Rasoul Sanai-Rad "Baskıyı artıran ve yaptırımlar uygulayan ABD liderleri... Müzakereden bahsederken, bu durum, elinde bir silah tutan birinin karşısındakine gidip arkadaşlık ve görüşme teklif etmesi gibi. Amerikalı liderler, bir yandan görüşmeye istekli görünüp kamuoyunu barışçıl oldukları yönünde yanıltmaya çalışırken, diğer yandan tehdit ve baskı içeren politik bir oyun içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.