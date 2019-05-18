BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

Faysal, basına yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'ın ramazan ayı nedeniyle af çıkardığını hatırlattı.
Af kararının ülkedeki 3 bin 5 mahkumu kapsadığını kaydeden Faysal, 572 Pakistanlının da af kapsamında bu ay içinde salıverileceğini belirtti.
Geçen yıl Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin meclise sunduğu raporda yurt dışındaki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı sayısı 11 bin 800 olarak açıklanmıştı.
Bu mahkumların 6 bin 450'sinin ise Ortadoğu ülkelerinin cezaevlerinde bulunduğu vurgulanan raporda, yaklaşık 3 bin Pakistanlının Suudi Arabistan'da, 2 bini aşkın Pakistanlının ise BAE'de cezaevinde bulunduğunu belirtilmişti.
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