Sızdırılan OPCW raporu, Duma’daki saldırı ile ilgili yayınlanan resmi rapor üzerinde soru işaretlerine yol açtı

BM’den soruşturmacıların olay mahaline incelemeye gitmesini beklemeden, ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirmişti. Suriye hükûmeti kimyasal saldırı ile suçlanmıştı.
OPCW’nin (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) Mart 2019’da olayla ilgili yayınladığı nihai raporda bölgede sarin gazına rastlanmadığı ancak havadan klor molekülleri bulunan silindirlerin bırakıldığı açıklaması yapılmıştı. Raporda dayanak olarak da ismi verilmeyen kaynaklar gösterilmişti. Ancak OPCW mühendislerinin yayınladığı ve kurumun yayınladığı arasında yer almayan rapor bu çıkarımların üzerine gölge düşürüyor.
Rapor, geçen hafta Suriye krizi ile militanlar ve onları destekleyen devletlerin ortaya attığı iddiaları irdeleyen bağımsız araştırmacı ve bilim insanlarının bulunduğu Suriye Propaganda ve Medya Çalışma Grubu’na sızdırıldı.
‘GAZ SİLİNDİRLERİ ELLE KOYULMUŞ’
Çalışma Grubu’ndan Russia Today’e (RT) konuşan Dr. Piers Robinson “(Sızdırılan) raporun gerçek olduğuna dair birçok kaynaktan doğrulama aldık” dedi.
Robinson’a göre, OPCW’nin bu raporun gerçekliğine dair inkârda bulunmuyor yalnızca bu ve resmi rapor arasındaki bağlantıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor.
‘NİHAİ RAPORDA KİMSENİN İSMİ YOK’
Robinson, Duma’daki vakanın hâlâ etraflıca incelenmesi gerektiğini, OPCW’ye böyle bir şey yapılmasının ciddi bir durum olacağını ifade etti.
RT ise konuyla ilgili OPCW’ye sorular yöneltti, ancak henüz bir yanıt alamadı. The Mail yazarı Peter Hitchens’a yanıt veren kurum, raporun sızdırılması ile ilgili soruşturma gerçekleştirdiklerini belirtti ve başka bilgi vermedi.
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