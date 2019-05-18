Sızdırılan OPCW raporu, Duma’daki saldırı ile ilgili yayınlanan resmi rapor üzerinde soru işaretlerine yol açtı

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Rus uzman, Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal saldırı mizansenleri anlattı

Suriye hükümet güçleri Nisan 2018’de militanlardan Duma vilayetini geri almıştı, yardım kuruluşu olduğunu ileri süren ancak teröristlerle bağlantısı tespit edilen Beyaz Miğferler de kentte klor ve sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda 40’tan fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti.

BM’den soruşturmacıların olay mahaline incelemeye gitmesini beklemeden, ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirmişti. Suriye hükûmeti kimyasal saldırı ile suçlanmıştı.

OPCW’nin (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) Mart 2019’da olayla ilgili yayınladığı nihai raporda bölgede sarin gazına rastlanmadığı ancak havadan klor molekülleri bulunan silindirlerin bırakıldığı açıklaması yapılmıştı. Raporda dayanak olarak da ismi verilmeyen kaynaklar gösterilmişti. Ancak OPCW mühendislerinin yayınladığı ve kurumun yayınladığı arasında yer almayan rapor bu çıkarımların üzerine gölge düşürüyor.

Rapor, geçen hafta Suriye krizi ile militanlar ve onları destekleyen devletlerin ortaya attığı iddiaları irdeleyen bağımsız araştırmacı ve bilim insanlarının bulunduğu Suriye Propaganda ve Medya Çalışma Grubu’na sızdırıldı.

‘GAZ SİLİNDİRLERİ ELLE KOYULMUŞ’

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Rusya: Beyaz Miğferler, İdlib’de yeni kimyasal mizansen hazırlığında

Sızdırılan rapordaki en önemli bulgu ise yapılan incelemelerde saldırıda kullanıldığı iddia edilen gaz silindirlerinin elle koyulduğunun ortaya çıktığı bilgisi. Raporda ayrıca bunu yapan tarafın Suriye hükûmeti değil, militanların olduğuna işaret ediliyor.

Çalışma Grubu’ndan Russia Today’e (RT) konuşan Dr. Piers Robinson “(Sızdırılan) raporun gerçek olduğuna dair birçok kaynaktan doğrulama aldık” dedi.

Robinson’a göre, OPCW’nin bu raporun gerçekliğine dair inkârda bulunmuyor yalnızca bu ve resmi rapor arasındaki bağlantıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor.

‘NİHAİ RAPORDA KİMSENİN İSMİ YOK’

© AFP 2019 / Lex van Lieshout / ANP OPCW, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ ile ilgili raporunu yayınladı

Robinson “OPCW’nin nihai raporu imzalanmadı. Üzerine kimsenin ismi yazılmadı. Bu OPCW’nin nihai raporları için olağandışı bir durum. Nihai rapora kurum içi mühendislik raporu yerine kimliği belirsiz, isimsiz, anonim kuruluşların uzman incelemeleri dahil edildi. Mühendis raporunun değil, kimliği belirsiz dış kaynakların raporunun tercih edilmesi için Paris, Londra ve Washington tarafından OPCW’ye nasıl bir siyasi baskı uygulanmış olabileceğini merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Robinson, Duma’daki vakanın hâlâ etraflıca incelenmesi gerektiğini, OPCW’ye böyle bir şey yapılmasının ciddi bir durum olacağını ifade etti.

RT ise konuyla ilgili OPCW’ye sorular yöneltti, ancak henüz bir yanıt alamadı. The Mail yazarı Peter Hitchens’a yanıt veren kurum, raporun sızdırılması ile ilgili soruşturma gerçekleştirdiklerini belirtti ve başka bilgi vermedi.