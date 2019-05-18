Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: Derhal İran ve Irak’ı terk edin

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri, ve bu ülkelerden ayrılmaları konusunda uyaran bir mesaj yayımladı.

© AFP 2019 / HAIDAR MOHAMMED ALI Körfez ülkelerinden ABD'nin askeri güçlerinin yeniden konuşlanmasına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Irak'tan acil durumlarda görevli olmayan hükümet çalışanlarının ülkeyi derhal terk etmesi emrini vermişti.

ABD'nin ardından Almanya ile Hollanda Irak'taki eğitim operasyonlarını bölgede yükselen tansiyon gerekçesiyle askıya almış, İngiltere ise, "İran'dan gelen yüksek risk" nedeniyle Irak'taki askeri ve diplomatik personeli için tehdit seviyesini arttırmıştı.

Bu ülkelerden sonra Arap dünyasından ilk çağrı Bahreyn'den geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyaran bir mesaj yayımladı. Irak ve İran'da olan vatandaşlardan da derhal bu ülkeleri terk etmeleri istendi.

ABD'nin askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılması talebinin, ABD ile bazı Körfez ülkeleri arasında yapılan ikili anlaşmalarla onaylandığı kaydedildi.

ABD askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılmasının ilk nedeninin, İran ile savaşa girmek değil, İran'ı olayları askeri yönden tırmandırmaktan, Körfez ülkelerine veya ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırıya kalkışmaktan caydırmak olduğu dile getirildi.