Suudi Arabistan'dan Arap liderlere iki olağanüstü zirveye davet

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Kral Selman, KİK ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan acil iki zirveye davet etti.
#عاجل_واس#مصدر_مسؤول في #وزارة_الخارجية : #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في #مكة_المكرمة.https://t.co/y7cSH6GadU#واس pic.twitter.com/ZDtavcg8g3— واس (@spagov) May 18, 2019
Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmesi ve geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının ardından söz konusu zirvelerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde de 14. Dönem İslam Zirvesi'nin düzenlenmesi bekleniyor.
İslam devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyan Mekke'deki zirvede, İslam topluluğunu ilgilendiren meselelerin ele alınması bekleniyor.
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