ABD, hatalı saldırıdan ötürü Irak'tan özür diledi

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu: ABD, asker sayısını arttırmak için bahane arıyor

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Polis Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti. Hood, 24 Nisan'da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığı'na iletti.

Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan'da Kerkük'te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.

IŞİD'le mücadele için ABD öncülüğünde 2014'te kurulan koalisyon bünyesinde Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor.