Rusya: Suriye ordusu İdlib’de ateş açmayı tek taraflı olarak durdurdu

Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin silahlı güçleri, 18 Mayıs 00:00’dan itibaren İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş etmeyi tek taraflı olarak durdurmuştur” denildi.

“Bununla beraber Hama, Lazkiye ve Halep’te, militanlar, hükümet güçleri ve sivillerin olduğu alanlara ateş açmaya devam etmektedir” diye devam eden açıklamada, sadece 18 Mayıs’ta militanların çatışmasızlık halini 13 defa ihlal ettiği kaydedildi.

Ayrıca militanların Astana süreci ile Soçi Mutabakatı kapsamında kullanımı yasaklanan havan topları ve roket sistemleri kullandığı da vurgulanan açıklamada, militanların ateş açması sonucu üç Suriye askerinin yaralandığı da belirtildi.

Rusya ve Türkiye’nin Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hala teröristlerin kontrolünde.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.

Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.