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21:11 19 Mayıs 2019
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    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

    Suudi Arabistan, İran'la gerilimi tırmandırıyor

    © REUTERS / Nicholas Kamm
    Ortadoğu
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    Cubeyr, İran'a, "Savaşı seçerse Suudi Arabistan tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını savunacak" diye çıkışırken, Falih, Suudi enerji varlıklarının saldırıya uğramasının petrol tedariğinin güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

    An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran (File)
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    Suudi Arabistan'a göre tankerleri vuruldu, İran'a göre yabancı ajanlar komplo kurdu
    Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre limanında iki tankerinin sabotaja, kendi topraklarında iki petrol pompalama istasyonunun saldırıya  uğradığını söyleyen Suudi Arabistan'dan yeni açıklamalar geldi.

    İran'a yönelik mesajlar veren Suudi Arabistan Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, "İran rejimi, bölgede güvenlik ve istikrar için değil devrim ihraç etmek için çalışıyor" iddiasında bulundu. İranlı yetkililere suçlayıcı şekilde 'yıkıcı politikalar benimsemekten kaçınma, komşuluk kurallarına uyma ve bölge işlerine müdahil olmama' çağrısında bulunan Cubeyr, şöyle konuştu:

    © AP Photo /
    Suudi Arabistan'da saldırıya uğrayan petrol istasyonları faaliyete geçti
    "Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor ve bunun için çalışmıyor. Bu savaşı önlemek için elinden geleni yapacak ve barış için her zaman elini uzatacak. Ancak diğer taraf savaşı seçerse Suudi Arabistan tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını savunacak."

    Suudi Arabistan'ın ABD güçlerinin Basra Körfezi sularında ve Körfez topraklarında konuşlandırılması talebini onaylamasına ilişkin de konuşan Cubeyr, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ABD ile yapmış olduğu anlaşmalar var. ABD dost ve müttefik bir ülkedir. Körfezde yaşananlar, tüm dünyayı etkiliyor. Bu nedenle dünya da bu bölgenin güvenlik ve istikrarını önemsiyor" dedi.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına patlayıcı bağlı dronelarla saldırı
    OPEC üyesi olan ve üyesi olmayan petrol üreticilerinin Cidde'deki bakanlar düzeyinde düzenlediği toplantı öncesi açıklamalar yapan Suudi Enerji, Sanayi, Maden Bakanı Halid bin el Falih de Suudi enerji varlıklarının saldırıya uğramasının petrol tedariğinin güvenliğini tehlikeye attığını savundu. 

    Riyad BAE'deki tanker sabotajından dolaylı yoldan İran'ı sorumlu tutarken, Tahran bağımsız soruşturma talep etmişti. Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna patlayıcı yüklü İHA'larla düzenlenen saldırıyı Yemen'deki Husi yönetimi üstlenmişti. 

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