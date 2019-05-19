Rusya: Suriye’de militanların açtığı ateş sonucu iki asker hayatını kaybetti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, yaptığı basın açıklamasında, militanların ateş açması sonucu Suriye hükümet güçlerinden 2 askerin öldüğünü, 7 askerin yaralandığını belirtti:

"18 Mayıs 00.00’dan itibaren Suriye silahlı kuvvetlerinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes başlatmış olmalarına rağmen yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edilmekte. Açılan ateş sonucu Suriye silahlı kuvvetlerinden 2 asker hayatını kaybetti, 7 askerse yaralandı."

Tuğgeneral Kupçişin, son 24 saat içinde militanların Lazkiye’de Ruyeset-İskender (3), Hamamiyat (2), Ardaş-Dağ, Cubb Ez Zarur, Nahşebba, Akç-Baer, Ay-el-Hammam, Safsafa ilçelerine, Hama’nın Huayz ilçesine ve İdlib’in Zafer-el-Kabir ilçesine ateş açtıklarını kaydetti

Kupçişin, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin yasadışı silahlı örgütlerin komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrollerinde olan bölgelerde barışçıl bir çözüm üretmeye çağırdığını vurguladı.