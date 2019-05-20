Rusya: Nusra militanları, Hmeymim Hava Üssü'ne 6 roket fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre El Nusra militanları, dün akşam Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırı düzenledi.
Bakanlık, saldırılar sonucu ölü ya da yaralı olmadığını, üste hiçbir yapının zarar görmediğini bildirdi.
ROKETATAR SİSTEMİ MEKANİZMASI VE İHA'LAR İMHA EDİLDİ
Bu arada militanlara ait çok namlulu roketatar sistemi mekanizması, Rus keşif araçları yardımıyla İdlib'in Kafer-Nobl kasabasında tespit edildikten sonra Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği nokta atışla imha edildi.
Ayrıca militanlara ait 2 insansız hava aracı da (İHA) Rus keşif araçları yardımıyla tespit edilerek üsse uzak bir noktada imha edildi.
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