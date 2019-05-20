Rusya: Nusra militanları, Hmeymim Hava Üssü'ne 6 roket fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de konuşlu El Nusra militanlarının Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle 6 roket fırlattığını açıkladı. Saldırı, Rus hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre El Nusra militanları, dün akşam Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırı düzenledi.

© AFP 2019 / Paul GYPTEAU Suriye'de militanlar, Rus Hmeymim Hava Üssü'ne yeni saldırı düzenledi

Açıklamada, "Suriye ordusunun 18 Mayıs saat 00:00 itibarıyla tamamen ateş kesmesine rağmen İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki El Nusra militanları provokasyonlara ve ateşe devam etti. 19 Mayıs saat 20:00 sularında militanlar 6 roket fırlattı. Üsteki nöbetçi hava savunma sistemleri güçleri, tüm roketleri imha etti" dendi.

Bakanlık, saldırılar sonucu ölü ya da yaralı olmadığını, üste hiçbir yapının zarar görmediğini bildirdi.

ROKETATAR SİSTEMİ MEKANİZMASI VE İHA'LAR İMHA EDİLDİ

Bu arada militanlara ait çok namlulu roketatar sistemi mekanizması, Rus keşif araçları yardımıyla İdlib'in Kafer-Nobl kasabasında tespit edildikten sonra Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği nokta atışla imha edildi.

Ayrıca militanlara ait 2 insansız hava aracı da (İHA) Rus keşif araçları yardımıyla tespit edilerek üsse uzak bir noktada imha edildi.