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15:39 20 Mayıs 2019
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    Madonna, Eurovision performansında İsrail ile Filistin bayrağı kullandı: Eleştirileri yumuşatmaya yetmedi

    © AFP 2019 / Orit Pnini
    Ortadoğu
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    İsrail'de gerçekleştirilen Eurovision'da sahne alan ve bu yüzden eleştirilere konu olan Madonna'nın sahne performansında üzerlerinde İsrail ile Filistin bayrakları bulunan dansçılar kullanması bu kez de İsrail Kültür Bakanı tarafından eleştirildi.

    İzlanda- Eurovision
    © REUTERS / AMIR COHEN
    İsrail'deki Eurovision finalinde Filistin bayrakları
    Bu yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen ve eleştirilere konu olan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna'nın da sahne alması tepki çekmişti. 

    İsrail'in Filistin politikasına tepki duyan çok sayıda isim, Madonna'dan yarışmaya katılmamasını talep etmişti. 

    Madonna ise, yarışmaya katılma kararını geri çekmedi ancak yarışmadaki performansında tartışma yaratan bir gelişmeye daha imza attı. 

    Oy sayımı sırasında 'Gelecek' (Future) isimli bir şarkı seslendiren ünlü isim, performansı sırasında kendisine eşlik eden dansçılar üzerinden 'barış mesajı' verdi. 

    Madonna'nın performansı esnasında, kendisine eşlik eden dansçılarından üzerlerinde İsrail ile Filistin bayrakları bulunan ikisinin el ele tutuşarak yürümesi yeni tartışmalara neden oldu.

    'POLİTİK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI'

    Sergilenen performans, İsrail'in sağ kanat kültür bakanı Miri Regev'i 'kızdırdı'.

    Olaya tepkisini dile getire Regev, "Madonna'ya olan saygımla birlikte, yapılan şey hataydı. Politik ve kültürel etkinlikler birbirlerine karıştırılmamalı" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, iki olayın da 'provalar esnasında yaşanmadığı' belirtildi.

    EBU sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Madonna'nın performansıyla ilgili olarak "Performansın bu kısmı provalarda yoktu. Eurovision Şarkı Yarışması politik olmayan bir etkinliktir, Madonna da bu konuda uyarılmıştı" ifadelerini kullandı. 

    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    Madonna, boykot çağrılarına rağmen İsrail'de
    Ancak, Madonna'nın performansındaki bu kısım, kendisini yarışmaya katıldığı için eleştiren hayranlarını sakinleştirmeye yine de yetmedi.

    Madonna'nın İsrail'de sahne almasını en sert eleştiren isimlerden İskoç rock grubu Primal Scream'den Bobby Gillespie de Madonna'nın sahne performansında Filistin bayrağı kullanmasına rağmen kendisini eleştirmeye devam eden isimlerden.

    'PARA İÇİN YAPMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

    Newsnight'a açıklamalarda bulunan Gillespie şunları söyledi:

    "Madonna'nın para için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Bütün olay, Filistinlilere karşı utanç verici davranışlar içerisinde olan İsrail devletini normalleştirmek için tasarlandı. İsrail'e gidip orada sahneye çıkarsanız, normalleştirmiş olursunuz. Primal Scream asla İsrail'de sahneye çıkmazdı. Madonna bana göre para ve popülerlik için kıvranıyor ancak ödemesi yapılacaktır. Onlar çok, çok iyi ödeme yaparlar."

    PERFORMANSI DA BEĞENİLMEDİ

    Öte yandan, Madonna'nın 'Gelecek' isimli şarkısını seslendirmeden önce söylediği ve en ünlü şarkılarından olan 'Like a Prayer' performansında da doğru sesleri veremediği gerekçesiyle eleştirildi.

    HOLLANDA BİRİNCİ OLDU

    Bu yıl 64. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da 'Arcade' isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.

    Etiketler:
    Miri Regev, Performans, Eleştiri, Madonna, Eurovision, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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