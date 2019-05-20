İran, az zenginleştirilmiş uranyum üretimini 4 kat artırıyor

© AP Photo / ISNA / Hamid Foroutan İran nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerinden bazılarını resmen yerine getirmemeye başladı

Kemalvandi, bugünkü basın toplantısında, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin son kararına uygun olarak ülkenin az zenginleştirilmiş uranyum üretimini bugünden itibaren 4 kat artırdıklarını açıkladı.

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.