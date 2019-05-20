BM'den 'ABD-İran gerginliği bölgeyi daha da istikrarsızlaştırır' uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.

İki ülke arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğuna dikkati çeken Dujarric, ''Tüm taraflara gerginliği artıran söylemlerini azaltması çağrısı yapıyoruz. Bölge kırılgan ve gerek sahadaki eylemler, gerek retorik olsun tüm gelişmeler yanlış yorumlanabilir ve halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir'' dedi.