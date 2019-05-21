İran'dan BM'ye bölgesel diplomatik diyalog başlatma çağrısı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Takht Ravanchi, 'bölge dışından bazı çevreleri' provokatif politikalarla Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, "İran, hiçbir zaman savaşı seçmeyecek ama savaşmaya zorlanırsa da kendini sonuna kadar savunacak" dedi.
Olası bir krizin çıkması durumunda sorunun bölgenin de ötesine geçerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit edeceği uyarısında bulunan Ravanchi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Körfez'deki 'alarm verici' gerginliğin azaltılması için 'bölgesel diplomatik diyalog' başlatmasını istedi.
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