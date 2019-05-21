İran’da son iki haftanın sel bilançosu: 20 ölü, 37 yaralı

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, 8 Mayıs'tan itibaren etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

© AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları sel felaketine müdahale etmeyi engelliyor

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi, yaptığı açıklamada birçok eyalette etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 20 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

İran’da hayatını kaybedenlerden 2'sinin sel sularına kapılarak, 18'inin ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Halidi, 37 yaralının da tedavi altına alındığını kaydetti.

İran’da 17 Mart tarihinde 25 eyalette etkili olan sel felaketinde 78 kişi hayatını kaybetmiş ve maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.