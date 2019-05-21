Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığı iddiasını yalanladı

Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığını duyurmuştu.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı.
Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığını duyurmuştu.
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