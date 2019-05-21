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17:38 21 Mayıs 2019
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    Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi

    Irak Başbakanı, krizin çözümü için İran ile ABD'ye heyet gönderiyor

    © REUTERS / Irak Parlamentosu
    Ortadoğu
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    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye yakında heyet göndereceklerini belirterek, tarafları sağ duyuya ve uluslararası standartlara uymaya çağırdı.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
    © AA /
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    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin  ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten etkilenebilen bir konumunda bulunduğunu ifade ederek, "Irak, ABD ile İran arasındaki anlaşma veya gerginlikten direkt etkilenebilen bir ülke. Bu gerginliğin azaltılması için Avrupa'daki önemli ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın bu konudaki vizyon ve görüşü bizimle aynı" dedi.

    "ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye de yakında heyet göndereceğiz" diyen Abdulmehdi, "Tüm tarafları, sakin olmaya ve tehlikeden uzak durulması için uluslararası standartlara riayet etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Abdulmehdi, İran ile ABD arasında bir çatışma veya savaşı körükleyen Irak, İran, ABD ve İsrailli bazı tarafların bulunduğunu savunarak, "Bunların amacı bölgede ve ülkeler içinde ayrışma ile bölünmenin yaşanması." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD GÜÇLERİNİN IRAK'TAN ÇIKARILMASI

    Abdulmehdi ayrıca ABD'nin Irak'taki güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclisteki bazı Şii grupların harekete geçebileceğine yönelik iddialara ilişkin, 'mecliste siyasi grubu bulunan hiçbir yapının böyle bir çalışma içerisinde olmadığını' söylemekle yetindi. 

    Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr
    © AFP 2019 / Haidar HAMDANI
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    Irak Başbakanı, İran ile ABD arasındaki krizde ülkesinin ara bulucu konumunda olmadığına işaret ederek, "Ara buluculuk büyük bir kavramdır. Şu ana kadar ara bulucu konumunda değiliz. Ancak Irak, kasırga ve krizin ortasındadır. Herhangi bir tarafa karşı diğer taraftan yana olma gibi bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE ZİYARETİ

    Geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretine de değinen Abdulmehdi, "Türkiye'de temel konuları ele aldık. Başta güvenlik olmak üzere ekonomi ve su meselesini değerlendirdik. Bu konularla ilgili gelişmeleri, kurulan komiteler aracılığıyla takip edeceğiz" diye konuştu.

    Abdulmehdi son olarak yarın Kuveyt'i ziyaret edeceği bilgisini verdi.

    Etiketler:
    Kriz, Türkiye, heyet, Adil Abdulmehdi, İran, ABD, Irak
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