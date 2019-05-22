Hamas'tan Bahreyn'deki ekonomi çalıştayına tepki

Hamas, Bahreyn'de yapılacak "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını, "ABD vizyonunun Filistin halkına dayatılması girişimi" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bahreyn çalıştayı, ABD vizyonunun Filistinlilere dayatılması girişimidir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Filistinliler, davasından feragat etmek için kimseyle müzakere etmedi ve etmeyecek. Filistin tarafının reddetmesine rağmen Bahreyn'deki çalıştayın düzenlenmesi konusundaki ısrar, ABD'nin Yüzyılın Anlaşmasına bulaşmak demektir" denildi.

© AFP 2019 / MARWAN NAAMANI ABD ve Bahreyn, 'Yüzyılın Anlaşması' için ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

Hamas, daha önce de Arap ülkelerine Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenecek ekonomi çalıştayı davetine katılmamaları çağrısında bulunmuştu.

Filistin İslami Cihad Hareketi de Bahreyn'de yapılacak çalıştayı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirmişti.

FİLİSTİN YÖNETİMİ'NDEN ÇALIŞTAYA TEPKİ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor" ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz" denilmişti.

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ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.