Rusya: 500 Nusra militanı, 7 tank ve 2 cihat mobille Suriye ordusuna saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde konuşlu yeni adı Heyet Tahrir eş-Şam olan El Nusra Cephesi militanlarının dün akşamdan beri Suriye ordusu mevzilerine yoğun saldırılar düzenlediği duyurdu.

İdlib'deki Nusra militanları Suriye ordusuna yönelik saldırılarına devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "21 Mayıs akşamından beri İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyindeki El Nusra militanları, Habit-Kafr Nbuda ve Kafr-Zaita-Hamamiyat bölgelerinde bulunan hükümet güçleri mevzilerine zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar sistemleri ve 'cihat mobiller' kullanarak yoğun saldırılar düzenliyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusunun yalnızca bu sabah saatlerinde 500 militanın 7 tank, 4 zırhlı piyade aracı, yüksek kalibreli otomatik tüfek yüklü 30 pikap ve canlı bombaların idaresindeki 2 bomba yüklü araçla düzenlediği üç yoğun saldırıyı püskürttüğünü belirten bakanlık, çatışmalar sırasında 150'den fazla militan, 3 tank, 24 pikap ve 2 cihat mobilin imha edildiğini vurguladı.