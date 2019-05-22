Suriye’de çatışmalar şiddetlendi: Hava saldırıları artıyor

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, Hama bölgesinin kuzeyindeki Kefr Nabude şehri yakınlarında, Suriye ordusu ve militanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, militan mevzilerine hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

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Haberde, “Suriye savaş uçakları, Hama bölgesinin kuzeyindeki Kefr Nabude kırsalındaki el-Hubeyt, el-Hveyza ve el-Hamamiyat yakınlarındaki militan mevzilerine saldırıyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca el-Latmana şehrindeki hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Kafr-Nabuda yakınlarında Suriye ordusu ve militanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildiren Ikhbariya, Suriye ordusunun, üzerine sürülen bomba yüklü bir aracı da güdümlü füzeyle imha etmeyi başardığını belirtti.

Daha önce Suriye ordusunun, İdlib silahsızlandırma bölgesi yakınlarında militanların saldırısını püskürttüğü, birkaç militanın öldürüldüğü bildirilmişti.