İran, Irak'taki saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran’da askeri bir törende konuşan Silahlı Kuvvetler Komutanı General Musevi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde İran’ın tüm baskılar karşısında direnişi seçeceğini söyledi.
Körfez ülkeleri ve ABD müttefikleri arasındaki gerilime işaret eden Musevi, “Bağdat’ta yaşanan son krizlerde Suudi Arabistan’ın parmağı var” dedi.
Batılı güçlerin bölgeyi terk ederek bölge ülkelerinin Ortadoğu’nun güvenliğini sağlaması gerektiğine işaret eden General Musevi, “Her türlü işgal ve tecavüz karşısında kendimizi savunacağız. Emperyalist güçler bizim mesajımızı aldılar, umut ediyorum bölge ülkelerinin liderleri de mesajımızı almıştır” ifadelerini kullandı
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