Husiler: Necran Havaalanı'nda Patriot vurduk

Husilere bağlı SABA haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husilere bağlı güçlerle halk komiteleri, insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanı’nı hedef aldı.
وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يستهدفون منظومة باتريوت بطائرة مسيرة في مطار نجران في السعودية https://t.co/M7NT4HSBJ6— RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) May 23, 2019
Husiler bağlı El Mesire televizyonu ise, Necfan Havaalanı’nda bulunan Patriot sistemlerinin hedef alındığını, operasyonun başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.
#المسيرة_عاجل | مصدر في #سلاح_الجو_المسير: العملية الهجومية استهدفت " منظومة #الباتريوت " في مطار #نجران— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 23, 2019
Söz konusu saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Husilerin, İHA'yla Necran'da önemli bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklarken, Husiler ise Necran Havaalanındaki silah deposunun hedef alındığını belirtmişti.
300 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.
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