Zarif: ABD yaptırımları uluslararası düzeni hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yaptırımlarının uluslararası düzeni hedef aldığını ve tüm ülkelerin buna karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Pakistan'ı ziyaret eden Zarif, İslamabad Havalimanı'nda İran medyasına yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

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ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "kabadayıca adımlar" olarak niteleyen ve bu yaptırımların eş zamanlı olarak Çin'e karşı da uygulandığını belirten Zarif, dünya kamuoyunun bu adımların devam etmesine izin vermesi durumunda küresel düzenin "hiçbir yasaya uymayan bir adamın inisiyatifinde kalacağını" dile getirdi.

Tüm ülkelerin dünyanın güvenliği ve kendi çıkarları için ABD yaptırımlarına karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Zarif, "ABD yaptırımları bugün uluslararası düzeni hedef alıyor. Eğer buna karşı mücadele edilmezse uluslararası kamuoyu bu yaptırımlara maruz kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, bölgenin içinden geçtiği şartlarla ilgili komşu ülkelerle istişarelerin zaruri olduğuna dikkati çekti.

'GWADAR LİMANI'NI TÜRKİYE'YE BAĞLAYABİLİRİZ'

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan ve ABD'nin Afganistan için yaptırımlardan muaf tuttuğu Çabahar Limanı ile Pakistan'ın Gwadar Limanı'nın rakip değil birbirinin tamamlayıcısı olduğuna işaret eden Zarif, şunları söyledi:

"Gwadar ve Çabahar'ın potansiyelinden yararlanabiliriz. Gwadar Limanı'nı demir yoluyla Güney-Kuzey Koridoru üzerinden Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve hatta Türkiye'ye bağlayabiliriz".