İsrail'de yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

İsrail’de hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı ve yüzlerce kişi tahliye edildi.

© AFP 2019 / ATTA KENARE 'Dünyanın en büyük kapalı çarşısı' Tebriz Çarşısı'nda yangın çıktı

Ülke genelinde yaklaşık 24 saat süren yangınlardan sonra İsrail, kırmızı alarmda.

Çıkan yangınların söndürülmesi için onlarca yangın söndürme ekibi görevlendirildi. Kudüs'ün kuzeybatısındaki Haril yerleşim bölgesinde de aşırı sıcaklar nedeniyle yangın çıktığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Karmia ve Zekim bölgelerinde yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Yangınlarda can kaybı olmadığı duyuruldu.