Rusya: Militanlar Suriye ordusunun savunma hattını delmeye hazırlanıyor

Yasadışı silahlı oluşumların Hama bölgesinin Kefr Nabude yerleşimi yakınlarına silah ve askeri teçhizat takviyesi yaptığını dile getiren Kupçişin, “Son iki günde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneybatısına, 800’den fazla militan, en az 7 tank, 3 zırhlı araç ve büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 15 adet arazi aracı geldi” ifadelerini kullandı.

Kupçişin, “Terör örgütü elebaşlarının, Suriye ordusunun savunma hattını delme amacıyla intiharcıların yöneteceği 2 ila 4 adet bomba yüklü otomobili hazırladığı yönünde bilgi alındı” diye ekledi.

Kupçişin, “Yasadışı silahlı oluşumların, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla kimyasal maddelerin kullanılacağı bir mizanseni gerçekleştirme olasılığı yüksek seviyede kalıyor” diye konuştu.