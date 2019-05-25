Suriye Dışişleri Bakanlığı: Kimyasal saldırı iddiaları terörle mücadele çabalarımızı engellemeyi amaçlıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde kimyasal saldırı düzenlediğine ilişkin suçlamalarına yanıt verdi.
Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının 'üretildiği ve gerçeklikle ilgisi olmadığı' belirtilerek, iddiaların Suriye hükümetini ve halkını tehdit ettiği ifade edildi.
Suriye ordusu ve müttefikleri, ülkenin Hama ilinin kuzeybatısında ve İdlib'in güneyinde El Kaide bağlantılı gruplara karşı ilerleme kaydederken ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ordusu tarafından kimyasal saldırı düzenlendiğini öne sürmüştü.
Şam, söz konusu iddiaları reddederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin terörist gruplarla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere güvenilmez kaynaklardan gelen bilgileri kullandığını açıklamıştı.
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