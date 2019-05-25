Suriye Dışişleri Bakanlığı: Kimyasal saldırı iddiaları terörle mücadele çabalarımızı engellemeyi amaçlıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusu tarafından kimyasal saldırı yapıldığı yönündeki fabrikasyon iddiaların, sürmekte olan terörle mücadele operasyonlarının ilerleyişine gem vurmayı amaçladığı ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde kimyasal saldırı düzenlediğine ilişkin suçlamalarına yanıt verdi.

© Sputnik / Sergey Mamontov ABD: Suriye yönetiminin yeniden kimyasal silah kullandığına dair belirtiler görüyoruz

Açıklamada söz konusu suçlama, "Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişini geciktirmek için acınası bir girişim" olarak nitelendirilerek, 'terörist köleleri' üzerindeki baskıyı hafifletmek için ABD'ye itaat eden Batı ülkeleri tarafından devreye konulan son girişim olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının 'üretildiği ve gerçeklikle ilgisi olmadığı' belirtilerek, iddiaların Suriye hükümetini ve halkını tehdit ettiği ifade edildi.

Suriye ordusu ve müttefikleri, ülkenin Hama ilinin kuzeybatısında ve İdlib'in güneyinde El Kaide bağlantılı gruplara karşı ilerleme kaydederken ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ordusu tarafından kimyasal saldırı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Şam, söz konusu iddiaları reddederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin terörist gruplarla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere güvenilmez kaynaklardan gelen bilgileri kullandığını açıklamıştı.