İran: En ufak bir aptallık yaparlarsa, ABD'nin savaş gemilerini gizli silahımızla denizin dibine yollarız

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Trump'tan İran'a karşı Ortadoğu'ya 1500 takviye asker gönderilmesine onay

Nükleer tehdit oluşturduğu iddiasıyla son dönemde İran'ı dizginleme politikalarını artıran Washington'a Tahran'dan sert bir yanıt geldi.

Kurbani, "ABD, bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. Eğer bu gemiler en ufak bir aptallık yaparsa, iki füze ya da iki yeni gizli silah kullanarak onları mürettebatı ve üzerindeki uçaklarla birlikte denizin dibine yollayacağız" dedi.

ABD'DEN ASKERİ YIĞINAK

Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilip 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımları uygulamaya başlamasından beri, Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanıyor.

Nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, iki hafta önce 'İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir' gerekçesiyle USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etti. Ardından 'İran bağlantılı Şii milis güçlerden kaynaklanan tehdit' iddiası ortaya atarak İran'ın komşusu Irak'tan elzem görevdekiler hariç tüm personelini çekti.