‘Suriye ordusu militanların roketatarlarını imha etti’

Suriye ordusunun Hama’nın kuzeyinde konuşlanıp askerlere ateş eden militanların, roketatar sistemlerini imha ettiği bildirildi.

Gelişmeleri yerinde takip eden bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Suriye ordu birlikleri, Hama’nın kuzeyinden kendilerine ateş açan militanlara karşılık vererek, roketatar sistemlerini imha etti.

Kaynak, “Şu anda mevzi savaşı devam ediyor. Teröristler her gün Skalbiya kentine ve civardaki yerleşimlere ateş açıyor. Neredeyse gün aşırı açılan ateşin kurbanı olan siviller toprağa veriliyor. Ordu açılan ateşe ateşle karşılık veriyor, bugün teröristlerin roketatar sistemlerini imha ettik” diye konuştu.

Militanların Kefr Nabude yerleşimi yakınlarında güçlerini birleştirmeye devam ettiğini ifade eden kaynak, ordu birliklerininse mevzilerini güçlendirdiğini ve olası yeni saldırılara karşı hazırlandığını vurguladı.

Terör yanlısı militanlar son birkaç gün içinde Hama’nın kuzeyindeki hükümet güçlerine üç kapsamlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırılarda tanklar, zırhlı araçlar ve çok namlulu roketatar sistemleri kullanıldı. Suriye ordusu, ok sayıda militanı ve askeri aracı imha ederek tüm saldırıları başarıyla püskürttü.