Rusya: Terör yanlıları Suriye ordu mevzilerine saldırdı, 50 militan öldürüldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden 200’den fazla Nusra militanının zırhlı araçlarla Suriye ordusunun Hama’daki mevzilerine saldırdığı, saldırının püskürtülerek 50 militanın öldürüldüğü belirtildi.

© REUTERS / Khalil Ashawi ‘Suriye ordusu militanların roketatarlarını imha etti’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden Heyet Tahrir Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) grubundan 200’den fazla militanın zırhlı araçlarla Suriye ordusunun Hama’nın El-Hayrat ve Mgayr yerleşimlerinin yakınındaki mevzilerine saldırı düzenlediğini, saldırının püskürtülerek 50 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Kupçişin, “24 Mayıs akşamı İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden Heyet Tahrir Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) grubu ve işbirlikçi oluşumları, Hama’nın kuzeyindeki El-Hayrat ve Mgayr yerleşimlerinin bulunduğu bölgede hükümet güçlerine yönelik saldırı düzenledi” diye konuştu.

Suriye ordu birliklerine yönelik saldırıda yaklaşık 200 militanın, 2 tankın, 1 piyade zırhlı aracının ve ağır makineli tüfeklerle donatılan 13 arazi aracının yer aldığı bilgisini aktaran Kupçişin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saldıran militan grupları, karşı ateşle dağıtılarak geri çekildi. Savunmak zorunda kalan hükümet güçleri tarafından 1 tank, 1 zırhlı araç, ağır makineli tüfeklerle donatılan 5 arazi aracı ve 50’nin üzerinde militan imha edildi.”