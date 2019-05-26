İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü: Gündem savaşın engellenmesi ve tansiyonun düşürülmesi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen Zarif, Salih ile bir araya geldi.

"Savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmede, bölge barışına yönelik yapıcı diyalogların önemi vurgulandı.

Görüşmede Salih ile Zarif'in bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri de masaya yatırdığı belirtilerek mevcut krizlere siyasi çözüm yolları bulmak için ortak çabaların önemine dikkat çekildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın İran, İslam ve Arap ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek isteğini dile getirerek bölgenin istikrarı için ortak çıkarlar temelinde ülkesinin özellikle komşu ülkelerle dengeli bir ilişki kurma çabasında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletmesi arzusunu ifade ederek ülkesinin çeşitli alanlarda Irak'a olan desteğini yeniledi.

Zarif'in, İran'a resmi ziyarette bulunması için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin davetini Salih'e ilettiği kaydedildi.

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor.

Washington ve Tahran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Washington yönetimi, iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.