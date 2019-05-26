Rusya Suriye'de 14, Türkiye 10 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 14, Türkiye'nin ise 10 ateşkes ihlali tespit ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR Suriye’de Rusya 4, Türkiye 7 ateşkes ihlali saptadı

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Lazkiye’de 11, Hama’da 3 olmak üzere 14 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa Hama’da 8, Halep’te 1, Lazkiye’de 1 olmak üzere toplam 10 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Son 24 saat içinde ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığı bilgisini de veren bakanlık, anlaşma sayısının 2 bin 518’de sabit kaldığını, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında da değişiklik olmadığını kaydetti.