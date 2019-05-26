İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık paktı' teklifi

İran hükümetinden yapılan açıklamada, Iraklı mevkidaşı Muhammed el Hekim’le bir araya gelen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, bölgede tırmanan gerilim karşısında Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı imzalama önerisinde bulunduğu kaydedildi.

© AP Photo / Ronald Zak İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü: Gündem savaşın engellenmesi ve tansiyonun düşürülmesi

İran hükümetinin Telegram kanalı üzerinden sözleri yayınlanan Zarif, "İran’ın Körfez ülkeleriyle saldırmazlık paktı imzalama önerisi masada" ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca Tahran’ın Körfez’deki komşularıyla çok iyi ilişkiler kurmak arzusunda olduğunu ve bu konuda diyalog ve gerilimi düşürmeye yönelik her türlü öneriyi memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

Washington ve Tahran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Washington yönetimi, iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.