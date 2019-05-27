Lavrov'dan Zarif'in bölgesel 'saldırmazlık paktı' önerisine destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Körfez ülkelerine yaptığı 'saldırmazlık paktı' imzalama önerisini doğru bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Lavrov, "Cevad Zarif'in bölge ülkeleri arasında saldırmazlık paktı imzalama önerisi, gerilimi düşürmeye yönelik ilk adım ve böyle bir anlaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.

Zarif'in önerisinin Rusya'nın uzun süre önce ortaya koyduğu Arap ülkeleri, kıyıdaş ülkeler ve İran'ın katılımıyla Basra Körfezi bölgesi için bir güvenlik konsepti oluşturma süreci başlatma inisiyatifiyle örtüştüğünü kaydeden Lavrov, önerinin halihazırda Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile detaylı şekilde istişare edildiğinin altını çizdi.

Lavrov, bu güvenlik konsepti ve sisteminin oluşturulmasına Arap Birliği, BM, AB ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi garantörlüğünde askeri işlerde şeffaflık, tatbikatlara davet etme, farklı güven önlemleri geliştirme gibi basit adımlarla başlanması gerektiğini de vurguladı.

Cevad Zarif, ABD ile tırmanan gerilim karşısında Körfez ülkelerine 'saldırmazlık paktı' imzalamayı önermişti.

Washington ve Tahran arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Washington iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.