Suriye hükümeti: YPG, bölgedeki çiftçiden tahılı zorla ucuza alıyor

© REUTERS / Rodi Said Eski YPG sözcüsü: ABD, Kürtlerin Suriye hükümetiyle anlaşmasını engellemeye çalışıyor

Sputnik’e konuşan kaynak, Haseke, Deyr ez-Zor ve Rakka illerinde YPG’nin kontrolündeki bölgelerde yaşayan çiftçilere, ürünlerini Suriye hükümetine satmalarının YPG tarafından yasaklandığını söyledi.

Suriye hükümetinin kilo başına 185 lira teklif ettiği tahılı YPG’nin zorla 150 liraya sattırdığı bildirildi.

'YPG GERÇEK RAKAMI GİZLİYOR'

Silahlı Kürt oluşumların, tehdit ve yıldırma yoluyla çiftçileri, ellerindeki tahılı hükümet kontrolündeki bölgeye götürmelerini yasaklayarak onlara satmaya zorlandığını anlatan kaynak, gayri resmi verilere göre YPG’nin 400 bin ton tahıl satın aldığını aktardı. Bunun gayri resmi rakam olduğunu kaydeden kaynak, YPG’nin gerçek rakamı gizlediğini vurguladı.

Suriye hükümeti, YPG’nin daja önce Fırat’ın doğusunda işgal ettiği petrol kuyularında olduğu gibi şimdi de tahıla el koyarak ulusal ekonomiden çaldığını savunuyor.

Suriye Kalkınma ve Değişim için Gençlik Partisi Genel Sekreteri Barvin İbrahim, “Parti adına bu durumla ilgili yorum yapma yetkim yok ama şahsen bana kalırsa bu karar, köylülere ve tüm bölgeye yönelik adaletsizlik olarak görünüyor. YPG, vatandaşların çıkarları için hareket ettiğini söylüyor, güya kaynakları Suriye hükümetiyle paylaşmamak gerekmiş. Ama aslıda bu tüm Suriye vatandaşlarına indirilen bir darbe” ifadelerini kullandı.

Suriye hükümetinin, tüm gücünü İdlib’deki durumun çözümüne yoğunlaştırdığı için ülkenin doğusunda YPG’ye karşı ikinci cephe açma gücünde olmadığını dile getiren İbrahim, “Ancak tahıl ve petrol sorununun çözülmesi gerekiyor. Eğer Suriye hükümeti, Fırat’ın doğusundaki yerel yönetimlerle anlaşma sağlamazsa tahıl ve petrol ürünleri ithalatını sürdürmek zorunda kalacak. Aksi takdirde yiyecek bir şey olmayacak, ulaşım da duracak” dedi.

'MUHTEMELEN TARAFLAR ENİNDE SONUNDA ANLAŞACAK'

YPG’nin, Suriye hükümetine baskı aracı olarak tahılı kullanmakla hata ettiğini kaydeden İbrahim, “Yaptırımların uygulandığı koşullarda, kendini gıda ürünleriyle temin etme sorunu acil hale geliyor. Hükümetin YPG’ye yanıt vermek için elinde imkanları var. Muhtemelen taraflar eninde sonunda anlaşacak” diye ekledi.

Diğer yandan Kamışlı’da faaliyet gösteren gazeteci Arin Şeyhmus, baskı yapanın YPG değil Şam olduğunu savundu. Suriye hükümeti ve YPG’nin geçen yıl tahıl fiyatları üzerinde uzlaşı sağladığını ve ortak bir fiyat belirlediğini söyleyen Şeyhmus, “Bu yıl bölgelerde tahıl fiyatları bellirlendikten sonra Şam daha yüksek fiyat teklif etti. Yerel yönetimler, Suriye hükümetinin yüksek fiyata bile çiftçileri tahıllarını onlara satmaya zorlayamayacağını düşünüyor. Zira taşıma harcamaları, yollardaki zorluklar tüm olası kazancı yiyor. Yani fiyat yine aynı çıkıyor” dedi.