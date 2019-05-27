Rusya: 450 Nusra militanı, Suriye ordusunun Hama’daki mevzilerine saldırdı

Kupçişin, “Hayat Tahrir eş-Şam (eski adı Nusra) terörist grubu ve müttefik oluşumların militanları, 26 Mayıs 2019 gecesi Hama bölgesinin kuzeyindeki Kafer-Nbuda yerleşimi yakınlarındaki hükümet güçleri mevzilerine aynı anda iki yönden saldırı gerçekleştirdi. Hükümet güçleri mevzilerine saldırıda yaklaşık 450 militan, 7 tank, 5 saldırı piyade aracı ve büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 12 arazi aracı katıldı. Militanların saldırısına 3 çok namlulu roketatardan ateş desteği verildi” diye açıkladı.

Hükümet güçlerinin, çıkan şiddetli çatışmada, 3 tank, 2 çok namlulu roketatar, bir saldırı piyade aracı, 6 arazi aracı ve yaklaşık 100 militanı yok ettiğini aktaran Kupçişin, yasadışı silahlı oluşumları silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırdı.