Neçirvan Barzani IKBY başkanı seçildi

© AA / Yunus Keleş Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu bugün bölgenin yeni başkanını seçmek üzere toplandı. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Yeni Nesil partilerinin katılmadığı oturumda seçime katılan beş aday için açık oylama yapıldı.

81 Milletvekilin hazır bulunduğu oturumda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani 68 oyla başkan olarak seçildi.

KYB grubu KDP’nin müzakere sürecinde verdiği vaatlere bağlı kalmadıkları gerekçesiyle oturumu boykot ederek oylamaya katılmadı.