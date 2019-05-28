Rusya: Suriye'deki Kefr Nabude'ye saldıran 20 militanın 10'u öldü

Kupçişin, bugünkü basın brifinginde, "Heyet Tahrir eş-Şam (eski adı Nusra Cephesi) terör örgütünün 20’den fazla militanı, büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 3 arazi otomobille, bulundukları Habit yerleşiminden çıkarak Hama bölgesindeki Kefr Nabude yerleşimine saldırı girişiminde bulundu. Suriye hükümet güçleri, saldırıyı püskürürken bir otomobili ve yaklaşık 10 teröristi yok etti” diye açıkladı.
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İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların, saldırılara devam ettiği kaydedildi.
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