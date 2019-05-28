Rusya: Suriye'deki Kefr Nabude'ye saldıran 20 militanın 10'u öldü

Kupçişin, bugünkü basın brifinginde, "Heyet Tahrir eş-Şam (eski adı Nusra Cephesi) terör örgütünün 20’den fazla militanı, büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 3 arazi otomobille, bulundukları Habit yerleşiminden çıkarak Hama bölgesindeki Kefr Nabude yerleşimine saldırı girişiminde bulundu. Suriye hükümet güçleri, saldırıyı püskürürken bir otomobili ve yaklaşık 10 teröristi yok etti” diye açıkladı.

İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların, saldırılara devam ettiği kaydedildi.