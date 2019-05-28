Suudi Arabistan'dan Husilere 'misilleme' uyarısı

Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki havalimanlarına Husiler tarafından yapılan saldırı girişimlerinin devam etmesi halinde 'misilleme' uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkedeki havalimanlarını hedef almaya yönelik girişimler bulunduğunu söyledi.

© REUTERS / Khaled Abdullah Husiler: Necran Havaalanı'nda Patriot vurduk

Maliki, başta Necran ve Kral Abdullah olmak üzere havalimanlarına yönelik söz konusu saldırı girişimleri karşısında savunma amaçlı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Yemen'deki Husi milislerin koalisyon güçleri tarafından engellendiğini ifade eden Maliki, Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in güneyinden gelen 35'ten fazla saldırının etkisiz kılındığını ifade etti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Maliki, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) sivillerin, kritik öneme sahip tesislerin, vatandaşların ve ülkedeki yabancıların hedef alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.