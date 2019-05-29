Bolton: Füceyre limanındaki saldırıların ardında İran var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Füceyre limanında aralarında Suudi Arabistan’a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye düzenlenen saldırıların ardında İran'ın olduğunu iddia etti.

© AFP 2019 / ATTA KENARE Suudi Arabistan'a göre tankerleri vuruldu, İran'a göre yabancı ajanlar komplo kurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ABD konsolosluğundaki programı öncesi gazetecilere konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Füceyre limanında, aralarında Suudi Arabistan’a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye yönelik saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etti.

‘ SİZCE BAŞKA KİM YAPABİLİR Kİ? NEPAL’DEN BİRİLERİ Mİ?’

Abu Dabi’deki programı öncesi konuşan John Bolton, “Füceyre saldırısının arkasında İran’ın olduğu açık. Sizce başka kim yapabilir ki? Nepal’den birileri mi? Saldırıların ardında 'neredeyse kesin şekilde' İran’ın deniz mayınları var. Washington'daki kimsenin kafasında hiçbir şüphe yok, bunu kimin yaptığını biliyoruz ve önemli olan şu ki; İran bildiğimizi biliyor” dedi.