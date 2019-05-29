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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu

    İsrail Başsavcılığı, Sara Netanyahu'ya devleti dolandırdığını itiraf ettirmekten geri adım attı: 15 bin dolar öde, geç

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun seçim döneminde yolsuzluktan ifade vermesinin ertelenmesiyle sandıktan muzaffer çıkması sonrası, eşi Sara hakkında devleti dolandırmak suçlaması geri çekildi ve sadece 15 bin dolar para cezası ödemesine razı gelindi.

    Benyamin Sara Netanyahu
    © AFP 2019 / ABIR SULTAN
    İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi hakkında yolsuzluk iddianamesi
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, maaile karıştıkları yolsuzluk skandallarının çığırından çıkmasına karşın, direksiyona sıkı sıkıya tutunuyor. Eşi Sara Netanyahu da başbakanlık konutunun fonlarını kötüye kullanmakla resmen suçlanmasından bir yıl sonra sadece 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 

    İsrail'de devlet yöneticilerinin konutlarında maaşlı aşçı çalıştırmaları halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanmalarının yasak olmasına karşın, 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş ettiği ortaya çıkan first lady, başsavcılıkla uzlaşma anlaşmasına vardı. 

    İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu
    © REUTERS / Amit Shabi/Yedioth Ahronoth
    Netanyahu'nun eşi 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

    Anlaşmaya göre İsrail Başbakanı'nın eşi sahtekarlık yaptığını kabul etmek zorunda kalmayacak. Onun yerine 'bir başka bireyin hatasını kasten suistimal ederek malzeme elde etmek' diye ifade edilen bir suçu işlediğini kabul edecek ve bundan mahkum olacak. Bu suç için de devlete 55 bin şekel, yani 15 bin 215 dolar para cezası ödeyecek.

    Haziran 2018'de hakkında iddianame hazırlandığında kendisine devleti dolandırmak suçlama yöneltilmişti. Ama bu anlaşmayla devleti dolandırdığını kabul etmekten kurtulan Sara Netanyahu hakkında dava da açılmayacak.

    Benyamin Netanyahu
    © REUTERS /
    İsrail'de Başsavcılık, Netanyahu'nun dinlenmesini erteledi

    Eski Başbakanlık Genel Sekreteri  Ezra Saidoff da benzer bir suç işlediğini kabul etmesi karşılığı 2760 dolar ceza ödeyerek ve zorunlu kamu hizmeti yaparak kurtulacak.

    İddianamede Saidoff, Netanyahu ailesinin kişisel masraflarını devlete ödetmesini sağlayan yalanları uydurmakla ve Netanyahu'nun talimatları uyarınca sahtekarlık yapmakla suçlanıyordu.

    Pazarlıkların başında Başsavcılık, first lady'den dolandırıcılık yaptığını kabul etmesini talep etmişti, ama Başbakan Netanyahu'nun baskılarıyla gelinen son noktada bundan vazgeçti.

    Etiketler:
    Sara Netanyahu, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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