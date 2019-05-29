Zarif’ten 'Kudüs Filistinlilere aittir' mesajı

© REUTERS / Mohammed Salem İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı

ABD yönetimi, İsrail-Filistin meselesinin "çözümü" konusunda ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" planını Bahreyn’de tartışmaya açmaya hazırlanırken İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kudüs’ün Filistin’e ait olduğunu belirtti.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kudüs, Amerika’nın değil ki onu (İsrail’e) versin, İsrail’in değil ki onu almaya kalksın. (Kudüs) onu satın almaya çalışan acımasız suç ortaklarının da değildir. Kudüs Filistin’e ve Filistinlilere aittir. Tarih, bunu inkar edenlerin alçaltıcı başarısızlığa mahkum olduğunu gösteriyor”.