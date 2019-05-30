Katar: BAE ürünleriyle ilgili uyguladığımız prosedür DTÖ'ye uygun

Açıklamada, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a ekonomik abluka ilan ettiği Haziran 2017'den bu yana söz konusu ülkelerin, Katar'a ürün tedarikçilerine ciddi kısıtlamalar getirdiği hatırlatıldı.
Katar'ın getirdiği iddia edilen kısıtlamaların gerçekte var olmadığının kaydedildiği açıklamada, BAE'nin kendi ticari kısıtlamalarını gözden geçirmemesi ve "Katar'ın, uyguladığı prosedürün DTÖ'nün kurallarını çiğnediğini itiraf ettiği" yönünde açıklamalar yapması kınandı.
BAE haber ajansı WAM'a göre, DTÖ, "Katar'ın, BAE menşeli ürünlerin alım satımının yasaklanmasını öngören uygulamalarına ilişkin" Abu Dhabi yönetiminin yaptığı şikayeti kabul etmişti.
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