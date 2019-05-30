Katar: BAE ürünleriyle ilgili uyguladığımız prosedür DTÖ'ye uygun

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ürünleriyle ilgili uyguladığı prosedürün Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına uygun olduğunu açıkladı.

© REUTERS / Fadi Al-Assaad Katar ve BAE arasında Körfez krizinden sonraki ilk anlaşma

DTÖ'nün, BAE'nin, Katar aleyhinde yaptığı şikayeti kabul etmesinin ardından Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a ekonomik abluka ilan ettiği Haziran 2017'den bu yana söz konusu ülkelerin, Katar'a ürün tedarikçilerine ciddi kısıtlamalar getirdiği hatırlatıldı.

Katar'ın getirdiği iddia edilen kısıtlamaların gerçekte var olmadığının kaydedildiği açıklamada, BAE'nin kendi ticari kısıtlamalarını gözden geçirmemesi ve "Katar'ın, uyguladığı prosedürün DTÖ'nün kurallarını çiğnediğini itiraf ettiği" yönünde açıklamalar yapması kınandı.

© AA / BAE adına Amerikan casusları Karma yazılımıyla Katar ve Türkiye liderliklerini dinlemiş

DTÖ'nün kurallarının üye ülkelere, ürünlerle ilgili veriler talep ederek tüketicilerin korunmasını amaçlayan tedbirler alma hakkı verdiğinin kaydedildiği açıklamada, Doha yönetiminin bu alanda uyguladığı prosedürün DTÖ kurallarına uygun olduğu vurgulandı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, DTÖ, "Katar'ın, BAE menşeli ürünlerin alım satımının yasaklanmasını öngören uygulamalarına ilişkin" Abu Dhabi yönetiminin yaptığı şikayeti kabul etmişti.