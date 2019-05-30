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17:27 30 Mayıs 2019
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    IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı

    ABD ile İngiltere, Bağdadi için düğmeye bastı: Yakala veya öldür

    Ortadoğu
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    İngiltere'nin 'Special Air Service' kuvvetlerinin, Bağdat yakınlarında bulunduğu düşünülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 'yakalanması veya öldürülmesi' için bir operasyon başlattığı öğrenildi.

    İdam cezası
    © AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK
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    İngiltere'ye ait Special Air Service kuvvetleri, Amerikan Özel Kuvvetleri ile birlikte Bağdat yakınlarında olduğu düşünülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi için 'yakala veya öldür' operasyonu başlattı. 

    İngiltere hükümetinin terörizmle ilgili eski danışmanı olan Albay Richard Kemp, "Bağdadi tarihteki en kötü isimlerden biri ve takipçilerine ortaçağ karanlığının en kötü eylemlerinin gerçekleştirilmesi için ilham veriyor. Zehirli mesajlarını dünyaya yaymasını durdurmak için onu acilen yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.

     

    Eski bir batılı istihbarat görevlisi ise, "Bağdadi IŞİD için çok önemli bir figür ve bu durum ona çok büyük bir önem atfedilmesine yol açıyor. Örgütü insanlığa karşı en şiddetli eylemleri gerçekleştirdi. Onu yakalaması iyi olurdu ancak saklandığı düşünülen alanlar batılı kuvvetlerin daha önce hiç girmedikleri alanlar. Musul'a yakın bazı köylerin yanında, Al Anbar da onun bulunabileceği yerler arasında" dedi. 

    OPERASYON BAĞDAT'IN KUZEYİNDEKİ MERKEZDEN YÖNETİLECEK

    Bağdadi'yi yakalamak üzere başlatılan operasyonun ise Bağdat'ın kuzeyinde bulunan özel bir merkezden yönetileceği ve operasyonda 30 SAS üyesinin yer alacağı öğrenildi. 

    Operasyon esnasında çevre güvenliği ise Irak'ın 'Altın Bölüğü' tarafından yürütüleceği öğrenildi. 

    HAVA ARAÇLARI 24 SAAT DEVRİYEDE

    Operasyonda ayrıca drone ve insansız hava araçlarının 24 saat gözleme faaliyetinde bulunacakları aktarıldı. 

    Kullanılacak hava araçlarının füzelerle donatılarak herhagi bir hedef belirleme durumunda ateşlenmeye hazır bir şekilde Al Anbar ve Musul dolaylarında devriyelerine başladığı öğrenildi. 

    'SONUNDA HEPSİ HATA YAPAR'

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    IŞİD liderinin kaçma ihtimaline ilişkin konuşan yetkili bir kaynak ise şunları söyledi:

    "Türkiye ile Suriye sınırı tutuluyor. Herkes bu anın geleceğini biliyordu. IŞİD askeri olarak yenilgiye uğratıldı ancak liderlerinin yeraltına çekilerek militanlarına küresel çapta eylem talimatı verebileceğini de biliyoruz. Bağdadi'nin tam yeri bilinmiyor ancak karadaki her şüpheli hareket takip ediliyor. Hata yapacak, sonunda hepsi hata yapar ve yakalanır veya öldürülür."

    Savunma Bakanlığı ise söz konusu operasyonla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

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