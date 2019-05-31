İran'da benzin artık 'Yakıt Kartı' ile satılacak

İran'da 11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde vatandaşlar benzini sadece 'Yakıt Kartı' ile alabilecek.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi (NIOPDC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'tan itibaren araç sahiplerinin benzini sadece akıllı "Yakıt Kartı" ile alabilecekleri belirtildi.

© REUTERS / Leonhard Foeger İran Petrol Bakanı: ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor

Açıklamada kartı olmayanların ya da kaybedenlerin ilgili merkezlere müracaat etmeleri durumunda kartların adreslerine gönderileceği belirtildi.

Hükümetin ülkenin kara sınırlarındaki kaçak benzin satışlarını engellemek için böyle bir yola başvurduğu yorumları yapılırken, bu uygulamanın kota sistemi olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Behruz Nimeti, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bugünkü meclis toplantısında benzin fiyatına zam yapılmaması ancak kaçakçılığın önüne geçilmesi için 'Yakıt Kartı' uygulamasına geçilmesi kararı alındı." demişti.

Ülkede, mayıs ayının başında bazı haber ajansları, benzin satışında "Yakıt Kartı" uygulamasına geçileceğini ve böylece bir kişinin bin tümenden satılan benzinden ayda sadece 60 litre alabileceğini, bundan daha fazlasını almak isteyenlerin ise litresine 2 bin 500 tümen ödeyeceğini yazmış, zam ve kota haberlerinin duyulmasıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

İran Milli Petrol Şirketi ise yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu ve kota uygulamasına geçilmediğini bildirmişti.