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11:10 31 Mayıs 2019
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    Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de İran birinci gündem oldu

    © AP Photo /
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvede İran'ın bölgedeki müdahaleleri kınandı. Irak’ın, bildirgenin şu anki haline itiraz ettiği açıklandı.

    Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) olağanüstü zirvesinin ardından düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinin kapanış bildirgesinde de İran vurgusu yapılırken Arap dünyasının temel meselesi olan Filistin meselesi ikinci planda kaldı.

    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
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    Bildirgede, İran yapımı balistik füzelerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına atılması, İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adalarını işgal etmesi (Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları), Suriye krizine müdahale etmesi ve toprak bütünlüğünü etkilemesi, Bahreyn'in iç işlerine karışması ve oradaki terör örgütlerini desteklemesi kınandı.

    Bildirgede Filistin konusunda ise önceki Arap zirvesinde alınan kararlara bağlılık vurgusu yapıldı.

    Arap zirvelerinde genellikle 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki zirvede kabul edilen Arap Barış Planı'na atıfta bulunuluyor. Söz konusu plan, Arap topraklarındaki İsrail işgalinin son bulmasını, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli mülteciler sorununun adil bir şekilde çözülmesini ve buna karşılık İsrail'le normal ilişkiler kurulmasını öngörüyor.

    IRAK’TAN İTİRAZ

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap zirvesi başladı
    Öte yandan, zirveden çıkan ve İran’ın bölgedeki müdahalelerini kınayan’ sonuç bildirgesine Irak itiraz etti.

    Kameraların karşısına geçen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, “Irak, İran’ın diğer ülkelerin işlerine müdahalesini kınayan, Mekke’deki olağanüstü Arap zirvesi tarafından yayınlanan sonuç bildirgesine karşı çıkıyor” dedi.

    Irak’ın Suudi Arabistan’ın ve Körfez ülkelerinin güvenliğini hedef alan her türlü eylemi kınadığını hatırlatan Gayt, “Bağdat’ın bildirgenin yazılmasına katılmadığını, bildirgenin şu anki haline itiraz ettiğini açıkça belirtmek istiyorum” diye ekledi.

    IRAK: SAVAŞA EVRİLEBİLİR

    Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi
    © REUTERS / Irak Parlamentosu
    Başbakan Abdulmehdi: Irak çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyor
    Zirve toplantısında konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise Körfez'in güvenliğinin Irak'ın güvenliği olduğunu hatırlatarak söz konusu krizin, uygun şekilde çözülmediği takdirde savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

    "Ortalığı kasıp kavuracak bir savaşın belirtilerini taşıyan bölgesel bir kriz yaşıyoruz. Bölgemizin bugünkü durumu dünkünden daha iyi değil" diyen Salih, Irak'ın istikrarının komşu ülkelerin iş birliğine ihtiyaç duyduğunu aktarmıştı.

    KİK ve Arap zirvelerinin ardından bugün Mekke'de 14. İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi planlanıyor.

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    Etiketler:
    Ahmed Ebu Gayt, Doğu Kudüs, Beyrut, Bahreyn, Suriye, Ebu Musa, Küçük Tunb, Büyük Tunb, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran, Mekke, Suudi Arabistan
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