İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi

Silivri'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriyelileri bayramda gönderiyorsunuz" şeklinde eleştiriler yapıldığını belirterek, "Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok" diye konuştu.