İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi

Düzenlenen gösterilerde bir araya gelen çok sayıda İranlı, İsrail ve ABd bayrağı yaktı, ABD Başkanı Donald Trump'ın maskotunu parçaladı ve 'Yüzyılın anlaşmasını' protesto etti.
İran genelinde Kudüs Günü nedeniyle etkinlik ve yürüyüşler yapıldı. Gösterilerde İsrail bayrağı yakılırken, ABD ve Donald Trump da protesto edildi.
Düzenlenen gösterilerde bir araya gelen çok sayıda İranlı, İsrail ve ABd bayrağı yaktı, ABD Başkanı Donald Trump'ın maskotunu parçaladı ve 'Yüzyılın anlaşmasını' protesto etti.
Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmiş İsrail'in egemenliğinde gösteren yeni ABD Dışişleri haritası piyasaya çıktı. Koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmek zorunda kalan Netanyahu'ya hediye niteliğindeki haritaya, Trump, imza atıp Golan'a işaret eden ok çizerek 'hoş' yazmış.
Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı olan 'Call of Duty' isimli bilgisayar oyununun yeni versiyonunda yer alan karakterlerin ABD destekli örgütler olan Beyaz Miğferler ile YPG'lilerden ilham alınarak hazırlandığı öğrenildi. Oyunda ayrıca 'Rusya'ya karşı savaş' teması dikkat çekiyor.
Silivri'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriyelileri bayramda gönderiyorsunuz" şeklinde eleştiriler yapıldığını belirterek, "Evet bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk. Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var ama bazı yerlerde can güvenliği yok" diye konuştu.
ABD'nin YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin Türkiye ve Esad'ın saldırılarından korunması için olası güvenli bölge kurmak istediğini yazan Der Spiegel dergisi, Washington'ın bunun için Alman hava kalkanı talep ettiğini, Merkel'in İncirlik'ten Ürdün'e taşıttığı Tornado savaş uçaklarını devreye sokmaya hazır olduğunu belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)