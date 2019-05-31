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    Ortadoğu

    İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi

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    © REUTERS /
    Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs Günü olarak kutlayan İranlılar, ülke genelinde yürüyüşler yaparak, 'Kahrolsun Amerika' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

    İran genelinde Kudüs Günü nedeniyle etkinlik ve yürüyüşler yapıldı. Gösterilerde İsrail bayrağı yakılırken, ABD ve Donald Trump da protesto edildi.

    Düzenlenen gösterilerde bir araya gelen çok sayıda İranlı, İsrail ve ABd bayrağı yaktı, ABD Başkanı Donald Trump'ın maskotunu parçaladı ve 'Yüzyılın anlaşmasını' protesto etti.

    Etiketler:
    gösteri, Tahran, Protesto, Yüzyılın Anlaşması, Hasan Ruhani, Donald Trump, Filistin, İsrail, ABD, İran
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