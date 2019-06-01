Rusya: Militanlar Suriye'nin iki bölgesinde ateşkesi ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini, bazı yerleşimlere defalarca ateş açıldığını bildirdi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye'de devreye alınan ateşkese rağmen yasadışı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğini belirtti.

Militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini, bazı yerleşimlerin defalarca ateşe tutulduğunu kaydeden Kupçişin, şöyle konuştu:

“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Safsafa (2), Nahşebba (2), Beyt-Smayra (2), Sanceka, Kastal-El-Borc, Dahar-ebu-Esad, Sandran, Mamuhiye, Cub-El-Mgara ilçelerinde, Hama’nın Kalyat-el-Mudik ilçesinde ateşkes ihlalinde bulundu.”

Tuğgeneral Kupçişin ayrıca sığınmacılar ve silahlı oluşumların eski mensupları da dâhil olmak üzere askerlik görevini ifa etmekten kaçınan kişilere yönelik af kararnamesinden dün itibarıyla 58 binden fazla kişinin yararlandığına dikkat çekti.