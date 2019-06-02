Kayıt
11:54 02 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Israeli soldiers walk next to mobile artillery units in the Israeli-occupied Golan Heights near the border with Syria. (File)

    İsrail: Atılan 2 rokete karşılık Suriye'deki bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenledik

    © AP Photo / Ariel Schalit
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 010

    İsrail ordusu, Suriye’den atılan iki rokete karşılık bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye de 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını açıkladı.

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki 'Golan Tepeleri'nin kuzeyinden gece saatlerinde atılan ve biri İsrail topraklarına düşen iki rokete karşılık Suriye'ye ait bazı askeri hedeflerin savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle vurulduğu' belirtildi.

    İsrail - Suriye saldırı
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Suriye medyası: İsrail, Kuneytra’da bir köye füzeli saldırı düzenledi, yaralılar var
    Açıklamada vurulan hedefler, 'iki topçu bataryası, bazı gözetleme ve istihbarat üsleri ile bir SA-1 hava savunma bataryası' olarak sıralandı.

    Saldırı esnasında Suriye tarafından uçaksavarların ateşlendiği ancak İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle bunlardan hiçbirinin İsrail tarafına isabet etmediği kaydedildi.

    İsrail ordusu ayrıca saldırı anının görüntülerini ve hedef alınan yerleri gösteren bir harita paylaştı.

    Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in 21 Ocak'taki füze saldırısı
    © REUTERS / SANA
    Suriye hava savunması, İsrail'in füze saldırısını püskürttü
    Suriye haber ajansı SANA da İsrail saldırısında 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

    SANA’nın haberinde ayrıca İsrail’in saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin doğrudan harekete geçtiğini ve Şam’ın güney batısında bazı noktaları hedef alan füzelerin imha edildiği açıklandı. 

    Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutan İsrail 1981 yılında burayı ilhak ettiğini duyurmuştu. O dönemde uluslararası toplumun ittifakla reddettiği bu hukuksuz kararı Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda tanımıştı.

    Etiketler:
    Donald Trump, ABD, füze, Şam, roket, Golan, Suriye, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türkiye'nin 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ' dünyada sadece ABD'de var
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet