İsrail: Atılan 2 rokete karşılık Suriye'deki bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenledik

İsrail ordusu, Suriye’den atılan iki rokete karşılık bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye de 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki 'Golan Tepeleri'nin kuzeyinden gece saatlerinde atılan ve biri İsrail topraklarına düşen iki rokete karşılık Suriye'ye ait bazı askeri hedeflerin savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle vurulduğu' belirtildi.

בתגובה לירי שתי הרקטות משטח סוריה לעבר החרמון, צה"ל תקף הלילה מספר יעדים צבאיים השייכים לצבא סוריה: https://t.co/alDPa2lFqw pic.twitter.com/Bq7E7ntfm8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 2, 2019

Açıklamada vurulan hedefler, 'iki topçu bataryası, bazı gözetleme ve istihbarat üsleri ile bir SA-1 hava savunma bataryası' olarak sıralandı.

Saldırı esnasında Suriye tarafından uçaksavarların ateşlendiği ancak İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle bunlardan hiçbirinin İsrail tarafına isabet etmediği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca saldırı anının görüntülerini ve hedef alınan yerleri gösteren bir harita paylaştı.

Suriye haber ajansı SANA da İsrail saldırısında 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

SANA’nın haberinde ayrıca İsrail’in saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin doğrudan harekete geçtiğini ve Şam’ın güney batısında bazı noktaları hedef alan füzelerin imha edildiği açıklandı.

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutan İsrail 1981 yılında burayı ilhak ettiğini duyurmuştu. O dönemde uluslararası toplumun ittifakla reddettiği bu hukuksuz kararı Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda tanımıştı.